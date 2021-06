L’entorse de la cheville et la douleur aux ischios dont ont été victimes Kevin De Bruyne et Eden Hazard contre le Portugal dimanche donnent des sueurs froides à Roberto Martinez et ont jeté un voile sur la qualification pour ce quatrième quart de finale consécutif en grand tournoi des Diables rouges. "On jugera au jour le jour", a prudemment répondu le sélectionneur lundi. Ce mardi, ni le meneur de jeu de Manchester City, ni l’avant du Real Madrid n’étaient de la partie lors d’un entraînement réservé aux remplaçants et à ceux qui n’ont pas joué, même si Eden Hazard est monté sur le terrain en "claquettes" pour discuter avec le sélectionneur. À l’heure actuelle, imaginer nos deux prodiges titulaires à Munich reste très incertain.

Le travail de scouting sur l’Italie réalisé depuis le début du tournoi l’avait été en tenant compte de la présence de nos numéros 7 et 10. Il y a donc un travail d’ajustement à effectuer et un plan B à sérieusement travailler. Passage en revue des options.

1. L’heure de Carrasco ?

L’option la plus évidente pour remplacer Hazard se nomme Carrasco. Depuis le début de la saison, vu les absences répétées du Brainois, l’autre Madrilène a pris de plus en plus d’épaisseur en sélection à un poste de soutien d’attaque qu’il préfère à celui d’ailier gauche et qui est le sien en club.



