Son arrivée aux côtés de Roberto Martinez a été annoncée la semaine dernière par Chelsea et la fédération irlandaise. L’Union belge attend quant à elle que son contrat soit bien signé avant d’officialiser la nouvelle. Mais il ne fait plus aucun doute qu’Anthony Barry accompagnera les Diables rouges jusqu’à la Coupe du monde au Qatar.

Pour beaucoup, ce jeune entraîneur anglais de 35 ans sort de nulle part. Roberto Martinez n’a toutefois pas jeté son dévolu sur son profil par hasard. Aux côtés de Thierry Henry et Thomas Vermaelen qui se chargeront des aspects plus offensifs et défensifs du jeu de l’équipe nationale, Anthony Barry assurera essentiellement la tâche des phases arrêtées.