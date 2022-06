Malgré un bon bilan sportif, Czesław Michniewicz n'est pas trop apprécié dans son pays. Voici pourquoi.

Nommé le 31 janvier dernier, Czesław Michniewicz n'a jamais fait l'unanimité dans son pays. Pourquoi? La réponse n'est pas liée au sportif à strictement parler. La preuve avec ses deux matchs remportés sur trois ou ses bons résultats avec le Legia Varsovie qu'il a guidé au titre de champion l'an dernier. En réalité, on reproche à l'entraîneur d'avoir des liens étroits avec Ryszard Forbrich. Ce nom ne vous dit probablement rien. Mais en Pologne, ce dernier est tristement connu comme étant l'un des barons des truquages de matchs.

Effectivement, entre juillet 2003 et octobre 2005, Michniewicz est accusé de s'être entretenu plus de 711 fois au téléphone avec Ryszard Forbrich, dit le "barbier" ou le "le parrain de la mafia du football". Selon le journal local du Gazeta Wyborcza, Forbrich avait déclaré à l'un de ses collaborateurs que l'actuel coach national était absolument au courant des combines. De plus, le coach alignait le onze que lui demandait de mettre "le Barbier" lorsqu'il tenait les rênes du Lech Poznan.