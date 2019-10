Le Diable rouge s'est exprimé à propos de son aventure au PSG pour le journal Nice Matin.

Thomas Meunier est très attaché au PSG. Pour Nice Matin, il est revenu sur ses amitiés de vestiaire. Et un joueur manque particulièrement au Diable Rouge: Hatem Ben Arfa. Pour le journal, il a exprimé tout le bien qu'il pensait de l'ex-futur prodige français: "Tout le monde a le même avis, Hatem est plus doué que la moyenne. Il n’a pas fait une carrière proportionnelle à son talent. Je ne connais pas sa carrière par cœur, il y a eu des blessures en Angleterre, ça s’est mal passé au PSG aussi. Ce qui l’a mis dedans, c’est d’avoir eu une carrière en dents de scie, explique le défenseur. C’était la personne avec qui je m’entendais le mieux au PSG, je m’en fous un peu du footballeur, j’aimais beaucoup l’homme. Avec lui, il n’y a pas de sujet tabou, tu peux parler de tout, il avait toujours sa petite explication et sa compagnie était toujours agréable."

Pour rappel, Ben Arfa est toujours en litige avec le club francilien qu'il a attaqué devant les prud'hommes pour avoir été mis à l'écart pendant plus d'un an. Il réclame entre 7 et 8 millions d'euros pour le préjudice subi.