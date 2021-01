Dans cinq mois, la Belgique aura (si tout se passe bien) déjà disputé deux matchs de son Euro. Face à la Russie le 12 juin puis contre le Danemark cinq jours plus tard. Roberto Martinez n’a donc plus que quelques semaines pour effectuer ses choix aux différents postes. Et pour certains, il risque de se poser des problèmes de riches. Notamment pour le couloir droit.