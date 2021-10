Chaque année, le Guardian publie une liste de 60 joueurs U17 susceptibles d'enflammer la planète football début octobre. Et cette année 2021 n'échappe pas à la règle. Pour cette édition, la cuvée 2004 est concernée. Bonne nouvelle pour la Belgique: elle place deux joueurs dans ce classement.

Le premier est le milieu de terrain Pierre Dwomoh. Cet été, ce joueur formé à Genk est passé à l'Antwerp. Avec beaucoup de caractère, il avait brandi la menace de faire jouer la loi de 78 pour changer d'équipe. Ce qui avait forcé les Limbourgeois à le libérer. Dwomoh était en froid avec sa direction depuis une bonne année. En cause: une altercation en espoir avec son coach. qui l'avait placé hors de l'équipe. L'an dernier, il avait déjà intégré l'équipe fanion de John Van den Brom mais il était rapidement retourné en U21. Il a signé pour cinq ans au Bosuil qui l'a intégré rapidement chez les A. Il ne comptabilise aucune minute sous Brian Priske qui l'a déjà repris une fois lors de la seconde journée contre Eupen.

L'autre joueur présent n'est autre que Romeo Lavia. Egalement milieu de terrain, il est vu comme une pépite depuis son plus jeune âge. Formé au RSCA, il avait quitté les Mauves avant son premier contrat professionnel pour s'engager en faveur de Manchester City. L'an dernier, il avait été élu meilleur joueur de l'équipe espoir des Citizens. Un sacré morceau donc. Cette saison, il a disputé ses premières minutes sous Pep Guardiola. En septembre, Kompany avait déclaré: "Selon moi, il peut percer directement à City (NdlR : sans être prêté) et je vous assure que ce n’est pas évident. Seulement un joueur sur un million en est capable. Je l’ai eu à l’entraînement ici : c’est un joueur qui est à l’écoute et qui a une forte personnalité. Il est calme au ballon et agressif à la récupération : c’est le profil que Pep recherche."

Les stars de la liste

D'autres bons joueurs font partie de cette liste comme Youssoufa Moukoko (17 ans). Cet attaquant fait déjà partie du noyau du Borussia Dortmund et est un concurrent direct de Thorgan Hazard. Il fait également partie des U21 allemands. Gavi, qui a impressionné ce mercredi face à l'Italie et est devenu le plus jeune international espagnol, fait également partie de la liste.

Les autres années, certains joueurs faisaient également partie de la iiste comme Dayot Upamecano, Federico Valverde, Martin Ødegaard, Manuel Locatelli ou encore Ousmane Dembélé côté étranger. L'an dernier,, Ardy Mfundu (Schalke 04) et Luca Oyen (Genk) étaient les stars annoncées de demain.

La liste 2021: