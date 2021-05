La décision est tombée ce mardi: Roberto Martinez, comme les autres sélectionneurs d'ailleurs, pourra sélectionner 26 joueurs au lieu de 23 pour l'Euro qui se profile. Loin d'être anodine, cette nouvelle va forcément changer le sort de trois Diables rouges. Qui seront les heureux élus? Petit tour d'horizon.

1) Les 19 indispensables:

Récemment, nous vous proposions de vous mettre dans la peau de Roberto Martinez et de choisir vos 23 Diables. Nous pouvons affirmer que, sauf blessure, 19 joueurs seront du voyage cet été. Dans cette liste qui n'est, de surcroît, pas définitive, nous ne comptons pas Axel Witsel. Blessé au talon d'Achille, il faudrait un miracle pour qu'il retrouve le groupe à temps. Si c'est le cas, le milieu de Dortmund retrouverait automatiquement sa place.

Autre joueur qui pourrait poser question: Michy Batshuayi. Car l'attaquant, qui appartient toujours à Chelsea, est passé quatrième dans la hiérarchie à Crystal Palace. Loin derrière Christian Benteke qui est le numéro un avec Wilfried Zaha. Cependant, Batsman a démontré à chacune de ses apparitions que Martinez pouvait compter sur le supersub. D'autant plus que ses statistiques parlent pour lui. Avec un but toutes les 69 minutes chez les Diables, son efficacité n'est plus à prouver.

Trois gardiens: Courtois, Mignolet, Casteels.

Cinq défenseurs: Alderweireld, Vertonghen, Vermaelen, Boyata, Denayer.

Six milieux et latéraux: Dendoncker, De Bruyne, Tielemans, Carrasco, Meunier, Castagne,

Cinq attaquants: Lukaku, Mertens, E. Hazard, T. Hazard, Batshuayi.

2) Les plus probables pour compléter les 23: Doku, Praet, Trossard, Chadli

Au-delà des 19 noms couchés automatiquement, d'autres profils se détachent. Jérémy Doku, par sa fraîcheur, sa jeunesse et sa capacité à faire des différences en un contre un, aurait certainement composté son billet dans les 23. D'autant plus que le gamin de 18 ans grandit en cette fin de saison avec Rennes.

La présence de Leander Dendoncker, qui peut évoluer en tant que défenseur ou milieu, libère une place dans le coeur du jeu. Lors de sa dernière sélection, Dennis Praet a convaincu. Son entente avec les autres Belgian Foxes pourrait également l'aider pour rester dans le groupe.

Autre joueur qui a marqué beaucoup de points: Leandro Trossard. Comme pour Doku, il dispose d'un profil d'ouvre-boîte très intéressant en sortie de banc. Le joueur de Brighton a également la chance d'être polyvalent. Il pourrait très bien évoluer derrière l'attaquant de pointe ou sur un côté en fonction des besoins d'une rencontre.

Si l'Euro avait été joué l'an dernier, Nacer Chadli aurait été certainement sélectionné dans les indispensables. Mais sa piètre saison à Istanbul Basaksehir ainsi que ses blessures à répétition l'ont éloigné de l'équipe nationale. S'il est fit, il devrait cependant composer son billet pour l'Euro. D'autant plus que les latéraux ne sont pas légion dans l'effectif.

3) Les trois derniers noms: Benteke, Mechele, Vanaken

Pour les trois derniers noms, il faut partir du principe que cela ne sert à rien de prendre un quatrième gardien pour l'Euro. D'autant plus que les sélectionneurs disposent toujours d'un joker médical avant le début de la compétition. Par conséquent, Martinez devrait prendre un joueur par ligne.

Commençons par les attaquants. Car c'est là que le choix paraît le plus évident avec Christian Benteke. Absent de la dernière Coupe du Monde, il devrait être LE grand gagnant de cette liste élargie. D'autant plus qu'il possède un profil très différent du numéro 2 actuel Michy Batshuayi. Il pourrait notamment se montrer précieux en fin de match pour gagner des duels aériens dans les deux surfaces.

Pour les deux derniers noms, cela va dépendre de la tactique de Roberto Martinez. Défensivement, Boyata et Vermaelen sortent d'une saison avec beaucoup de blessures. L'entraîneur pourrait donc être tenté de sélectionner un défenseur central fiable. Brandon Mechele coche toutes les cases. D'autant plus qu'il connaît le groupe, qu'il ne fait pas de vague et que cela viendrait mettre un peu de valeur au championnat belge. Chose qui est chère à Martinez depuis qu'il a posé sa casquette de DT à la fédération.

Pour le dernier nom, va-t-il sélectionner un milieu de terrain axial ou un latéral? Si l'Espagnol gonfle le coeur du jeu, il se portera certainement sur Hans Vanaken ou Yari Verschaeren. Le premier est plus expérimenté et peut évoluer plus bas sur l'échiquier. Tandis que le second est le petit chouchou du coach depuis ses débuts. Surtout que la venue de l'Anderlechtois permettrait à Martinez de préparer l'avenir. Cependant, si on se base uniquement sur les performances cette saison, Hans Vanaken mériterait cette récompense.

Si le coach catalan prend la seconde option, il devrait choisir entre Saelemaekers ou Foket. L'ancien du RSCA a confirmé cette saison du côté du grand AC Milan. Il semble être une bonne solution d'avenir à ce poste de piston droit. Encore plus s'il a la chance de découvrir la Ligue des champions avec Zlatan Ibrahimovic l'an prochain. Le Rémois est moins hype mais a déjà démontré qu'il avait le niveau. Il a notamment donné deux passes décisives lors de ses deux premiers matchs.

4) Une surprise: Fellaini, Sambi-Lokonga, Mangala

Comment ne pas penser à Marouane Fellaini? De par son expérience et son profil unique, il aurait certainement une place dans les 23 s'il annonçait officiellement son retour. Pour le moment, toutes les parties entretiennent le suspense. Lui a déjà indiqué qu'un come-back pourrait le tenter. Et Roberto Martinez a toujours admis avoir un faible pour le joueur évoluant en Chine.

Deux autres surprises sont possibles: Sambi-Lokonga ou Mangala. Même si cela pourrait se comprendre avec l'absence d'Axel Witsel. Sambi Lokonga est peut-être celui qui ressemble le plus à l'ancien Standardman. Calme balle au pied, il ne panique jamais et cela pourrait être un beau tremplin pour un futur grand club étranger. De son côté, Mangala réalise une saison exceptionnelle à Stuttgart.

Les deux joueurs ont déjà été sélectionnés par Martinez. Mangala avait dû déclarer forfait à la suite d'une blessure et avait été remplacé par... Sambi-Lokonga. Ce dernier n'était pas monté au jeu mais dispose d'un profil intéressant.