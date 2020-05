Revisitez la grande et les petites histoires du sport au travers de nos quiz 20-20.

On a appris, cette semaine, que Roberto Martinez avait signé un contrat comme entraîneur de l’équipe nationale belge jusqu’en 2022 et le Mondial au Qatar. Depuis Guy Thys, aucun sélectionneur n’est resté plus de cinq ans d’affilée à la tête des Diables Rouges. Ce sera le cas de l’Espagnol s’il va au terme de son contrat. Avant lui, de nombreuses personnalités de notre football se sont succédé sur le petit banc de l’équipe nationale, avec succès pour certains, moins pour d’autres. Ce quiz retrace, succinctement, les 110 ans d’histoire de nos entraîneurs fédéraux.