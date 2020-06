La Liga a repris ses droits cette semaine. Après Thorgan Hazard, Koen Casteels et d’autres internationaux belges en Allemagne, c’est au tour de Thibaut Courtois, Eden Hazard, Yannick Carrasco et Adnan Januzaj de renouer avec la compétition. L’Espagne n’est pas la destination la plus prisée par nos Diables Rouges. Au total, ils sont quand même douze à avoir porté la vareuse belge en même temps que celle d’un club espagnol…