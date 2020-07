Blessé au mollet, Radja Nainggolan entrevoit la fin de son aventure à Cagliari depuis les tribunes. De quoi réfléchir sereinement à la saison prochaine.

Mission accomplie pour Radja Nainggolan à Cagliari. Ces onze derniers mois, le Belge a retrouvé le sourire et le goût du ballon rond dans le club qui l’avait révélé il y a près de dix ans. En 29 apparitions, le Ninja a planté six buts et délivré sept passes décisives.

(...)