Les Nerazzurri n'ont pas réussi leur début de saison avec un maigre bilan de 12 points sur 21 alors que le rival de l'AC Milan caracole en tête.

Les Intéristes viennent d'enchaîner quatre matches sans victoire toutes compétitions confondues avec deux partages face à Parme et l'Atalanta en Serie A et une défaite et un partage face au Real Madrid et au Shakhtar Donetsk en Ligue des Champions.

Face à ce triste bilan, la trève internationale semblait tomber à pic pour Antonio Conte. Mais l'entraîneur italien a vu une grande partie de ses joueurs rejoindre leur équipe nationale respective. Si l'on ajoute les blessures de Stefano Sensi et Matias Vecino, Conte ne peut plus compter que sur un seul milieu de terrain : Radja Nainggolan. Depuis le début de saison, le bilan du Ninja est famélique. Il n'a disputé que 41 minutes de jeu.

Pourtant au vu de la situation, Conte qui ne semblait pas lui accorder de crédit depuis son retour de prêt de Cagliari pourrait lui donner une place de titulaire lors de la prochaine rencontre face à Torino selon nos confrères de la Gazzetta dello Sport. D'autant que trois jours plus tard, les Nerazzurri affronteront le Real Madrid dans une rencontre capitale pour les Intéristes qui doivent encore valider leur ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

"41 minutes de jeu, pour un joueur qui gagne 4,5 millions d'euros par an, c'est du gaspillage", estime le journal imprimé sur pages roses, "mais pour sa défense, les rumeurs de transferts qui ont accompagné la préparation ne l'ont probablement pas aidé", nuance tout de même la Gazzetta. Nainggolan aurait sans doute préféré rester à Cagliari mais les deux clubs n'ont jamais réussi à se mettre d'accord et le club sarde a déjà fermé la porte à un retour en janvier.

Dès lors, Nainggolan n'a plus le choix et veut retrouver la forme pour faire changer d'avis Conte. Et toujours selon la Gazzetta dello Sport, il aurait deux semaines pour y parvenir jusqu'à la fin de la trève internationale et un premier match amical ce jeudi face à Monza.