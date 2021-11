Pas de doute là dessus, Roberto Martinez et Radja Nainggolan ne partiront pas en vacances ensemble. Ecarté des Diables rouges depuis le mondial 2018, le milieu de l'Antwerp a la dent dure envers le sélectionneur fédéral. Pour la VRT, le bulldog du Matricule 1 avait déjà égratigné le Catalan en expliquant que "c'était uniquement à cause de lui s'il comptait si peu de cap en équipe nationale et pas à cause de mon rythme de vie."

Ce jeudi, le Ninja a remis le couvert. Interrogé cette fois par Playsports, il a une nouvelle fois attaqué Martinez. "Je pense que si tu mets Antonio Conte à la tête de l’équipe nationale, tu remportes des trophées", a-t-il confié. Une phrase lourde de sens.

Après la défaite contre la France et l'Italie en Ligue des Nations, Roberto Martinez a été critiqué comme jamais auparavant. De son côté, Radja Nainggolan a pris sa retraite internationale à la suite de cette non-sélection pour le mondial. "Il pensait que s'il me mettait sur le banc, j'allais mettre une mauvaise ambiance dans le groupe. Mais je n'ai jamais eu aucun problème à m'asseoir sur le banc. J'ai compris à ce moment-là que c'était fini pour moi en équipe nationale", avait-il expliqué.