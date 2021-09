Romelu Lukaku a fêté sa centième sélection avec les Diables rouges par un but face à la République tchèque. Depuis plusieurs années, le géant belge a mis tout le monde d'accord même en dehors de nos frontières. Même Raymond Domenech a évoqué le Diable rouge de manière très élogieuse sur le plâteau de "L'Équipe du Soir" dimanche dernier. Pas avare de critiques avec les Diables rouges en tant normal, notamment durant le dernier Euro, l'ancien sélectionneur ne tarit pas d'éloges sur Lukaku.

"À l'heure actuelle, il est l'un des meilleurs attaquants mondiaux avec Lewandowski, Haaland ou Mbappé. Ils n'y en a que quelques-uns", a débuté Domenech avant de faire la liste des nombreuses qualités de notre attaquant, "il a une puissance impressionante et nous nous sommes rendus compte que, même dans les petits espaces, il peut se débrouiller. Regarde le troisième but (NdlR: le but de Saelemaekers contre la République tchèque), il joue en déviation de façon très juste de l'extérieur."

Et Domenech de poursuivre ses compliments : "Là où il est très intéressant, c’est sur ses remises, ses amorties, ses déviations de la poitrine. À chaque fois que ses équipiers le trouvent, ça permet à l’entrejeu de monter rapidement et de jouer en étant lancé. Il a ça dans sa palette."

Avec ses qualités, Lukaku fait donc peur aux Français avant la demi-finale de Nations League... contre la France, le 7 octobre prochain : "Avec Lukaku en pointe, les Belges peuvent jouer dans l'espace. C'est une vraie équipe de contres", a-t-il expliqué avant de lâcher une petite pique aux Bleus, "le mois prochain, on aura de l'opposition..."