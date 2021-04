Manchester City peut lui dire merci. Une nouvelle fois. Ce mardi, Kevin De Bruyne a marqué le quart de finale de C1 de son empreinte. Grâce à un but et une passe lumineuse à la base de l'action victorieuse en fin de rencontre, KDB a permis à son équipe de l'emporter sur le fil contre Dortmund (2-1). Forcément, cette prestation n'est pas passée inaperçue outre-Manche.

Selon le journal local du Manchester Evening News, pas de doute, le Diable est l'homme du match avec la note de 9/10. "A marqué le but que Guardiola lui avait demandé contre Leicester. Il était au coeur de tout ce que City a lancé comme attaque. Une excellente prestation du meneur de jeu."

Pour le Mirror, "Kevin De Bruyne est clairement en mission personnelle avec une prestation décisive en Champions League". Le journal précise: "Une nouvelle fois, c'est Kevin De Bruyne qui a fait la différence sur le premier but. C'est lui qui isole Foden sur la gauche au début de l'action, l'autre homme du match, pour ensuite être à la conclusion dans une position de numéro neuf. Mais il a surtout réalisé une prestation pour montrer aux joueurs de Dortmund qu'il était encore et toujours LE grand talent face aux futures stars du BVB comme Haaland ou Bellingham."

Et lorsqu'on observe les statistiques de KDB en C1, difficile de ne pas y voir un engagement personnel du Diable. Selon Opta, il a été directement impliqué dans 13 buts lors de ses 12 derniers matchs de l'UEFA Champions League (4 buts, 9 passes décisives). Le Belge est également un joueur de grosse rencontre: il a planté quatre roses et offert trois caviars en sept quarts de finale de C1.

Eurosport UK est également revenu sur la prestation quatre étoiles du Belge. Surtout sur ce second but où il crée le décalage sur Gundogan. "Au moment où les visiteurs allemands pensaient arracher le match nul, Kevin a réalisé une action à la De Bruyne. En fouettant un centre brillant au second poteau pour Ilkay Gundogan qui l'a contrôlé parfaitement et donné le ballon à Foden pour repartir de la maison avec la victoire." L'Anglais et le Belge sont les deux hommes du match selon Eurosport avec la note de 8 sur 10: "De Bruyne a de nouveau été excellent pour City. Mais c'est Foden qui a causé les plus gros problèmes au BVB durant la soirée. En ouvrant le jeu à gauche à maintes reprises pour inquiéter les visiteurs."

The Guardian a également été ébloui par la rencontre de KDB. Tout en précisant la chance que Guardiola le compte dans son effectif. "Tant que le manager pourra faire appel à des joueurs de la qualité de Kevin De Bruyne, Manchester City aura toujours une chance de marquer."

Enfin dans les médias anglais, Sky Sports n'a pas tari d'éloges non plus. En nommant le Belge homme du match et en étant dithyrambique. "Si City peut réaliser un quadruplé sans précédent, Kevin De Bruyne sera au coeur de ce succès. Actuellement, il est au sommet de son art. Sur le premier but, il a démontré qu'il pouvait être tellement dangereux dans une position d'attaquant. Car sa finition est exceptionnelle. Tout comme sa vision du jeu sur le second but. Un joueur spécial."

Il n'y a pas qu'en Angleterre où le Gantois a été salué par la presse. L'Equipe évoque un "De Bruyne rayonnant. Auteur de l'ouverture du score puis d'un centre décisif à l'origine du but victorieux de son équipe, Kevin De Bruyne a permis à Manchester City de s'imposer face au Borussia Dortmund (2-1)."

En Italie, la Gazzetta dello Sport lui attribue la note de 8/10 en étant encore homme du match. "Les deux actions de De Bruyne ont déterminé la victoire contre Dortmund. Et permettront de ne pas trop souffrir dans une semaine pour le retour en Allemagne."