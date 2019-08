Blessé à la cheville pendant la pré-saison du Real Madrid, Thibaut Courtois va mieux.

Le Diable a annoncé sur son compte Twitter avoir déjà repris l’entraînement. "Je me sentais assez bien pour m’entraîner avec le groupe. Cette guérison rapide me ravit", pouvait-on lire. Touché à la cheville gauche, le gardien aurait pu manquer le premier match de Liga, qui se disputera au Celta Vigo, le samedi 17 août. Si la hiérarchie semble pencher vers une place de numéro 1 pour le Belge, Keylor Navas n’a pas baissé les bras et compte bousculer cette hiérarchie.



Alors que le Limbourgeois se prenait cinq buts lors de la débâcle contre l’Atlético, le Costaricien n’encaissait que deux fois. Surtout, ce dernier a réalisé un bon match contre Tottenham à l’Audi Cup et Zinédine Zidane a indiqué qu’aucun des deux joueurs n’était assuré d’être titulaire. "Ils doivent être prêts à débuter", avait ajouté le Français…