Le Real Madrid va mieux depuis quelques semaines. Même beaucoup mieux puisque l’équipe de Zinédine Zidane ne compte désormais plus que trois unités de retard sur l’Atlético Madrid en Liga après en avoir accusé jusqu’à huit, avec un match disputé de plus.

Pourtant, rien n’a fondamentalement changé dans la dynamique collective. Au contraire : Sergio Ramos, Karim Benzema, Marcelo, Dani Carvajal et, bien évidemment, Eden Hazard sont tous à l’infirmerie. Les difficultés à marquer restent grandes. Il faut toujours des exploits individuels, tantôt de Benzema (lorsqu’il n’était pas blessé), tantôt de Kroos et Modric, tantôt de Casemiro et Varane pour débloquer la situation.