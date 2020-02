Diables Rouges Le retour d'Eden Hazard est prévu pour ce dimanche, face au Celta Vigo ! Nicolas Christiaens

C'est le quotidien espagnol Marca, généralement bien informé, qui l'annonce. Cela fait déjà quelques semaines que le Diable travaille pour revenir en forme après la blessure à la cheville encourue le 26 novembre, face au PSG. Il aura finalement fallu plus de deux mois et demi à Eden Hazard pour effectuer son retour en match officiel, puisque tout porte à croire que le Brainois sera aligné face au Celta Vigo, ce dimanche. Une petite revanche puisque le Belge avait dû déclarer forfait pour le match aller, qui marquait l'ouverture de la saison, après une blessure musculaire en août dernier.



Zidane a pris toutes les précautions nécessaires en repoussant ce retour lors des deux derniers matches du Real mais cette fois, ce sera la bonne. Au moment du coup d'envoi du match contre le Celta Vigo, Eden Hazard aura onze séances d'entraînement collectif dans les jambes. Mais tout porte à croire qu'il débutera cette rencontre sur le banc, d'où il sortira plus que probablement dans le courant de la deuxième période.



Reste à savoir si les rencontres face au Celta Vigo puis à Levante suffiront à remettre Hazard totalement dans le rythme avant d'affronter Manchester City (le 26 février) et le Barça (1er mars).