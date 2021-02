Justine Vanhaevermaet ne jouera pas les matchs amicaux de football des Red Flames contre les Pays-Bas et l'Allemagne. Elle ne sera pas libérée par son club norvégien LSK Kvinner, a-t-elle annoncé dimanche.

Vanhaevermaet, milieu de terrain de 28 ans, faisait partie de la sélection de 29 joueuses annoncée par l'entraîneur national Ives Serneels au début du mois pour les rencontres internationales contre les Pays-Bas (18 février à Bruxelles) et l'Allemagne (21 février à Aix-la-Chapelle). Mais comme elle devait passer sept jours en quarantaine à son retour en Norvège, le LSK Kvinner ne l'a pas libérée avant les rencontres de Ligue des champions.

"Je comprends mon club, mais je suis vraiment déçue car c'est toujours un grand honneur de représenter mon pays", a-t-elle déclaré. "Cela me donne l'opportunité de me préparer de manière optimale avec LSK Kvinner pour la Ligue des champions et la saison. Nous avons eu de bonnes semaines d'entraînement et de matches d'entraînement et j'ai vraiment hâte d'être en mars."