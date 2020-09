Redonner confiance à Michy: le défi de Roy Hodgson à Crystal Palace Diables Rouges100% Web Jérôme Brys © AFP

Et si Crystal Palace était la dernière chance de Michy Batshuayi de briller en Premier League? Même s'il n'a que 26 ans (on a tendance à l'oublier tant il a déjà bourlingué durant sa carrière), Batsman peine à trouver chaussure à son pied en Angleterre et ce retour chez les Eagles sonne comme une dernière opportunité à saisir. Ce qui est certain, c'est que son avenir n'est plus chez les Blues. Il était déjà incertain la saison dernière mais les arrivées de Timo Werner et de Kai Havertz notamment sont un message clair: Chelsea, c'est du passé pour Michy.