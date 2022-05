Le Diable est de retour pour une énième fois, après une énième blessure. Au plus grand bonheur de son coach Bruno Genesio.

Le sprint final est lancé dans l'Hexagone. Si, sans surprise, le Paris SG a remporté le titre haut la main, la course pour les places européennes est palpitante. Et particulièrement celle pour les places qualificatives en Ligue des champions. Les Parisiens ont déjà validé leur ticket pour la Coupe aux grandes oreilles, tandis que Marseille, Monaco et Rennes luttent pour les deux derniers, même si Nice et Strasbourg ne sont pas encore mathématiquement hors course.

Une victoire sur la pelouse de Nantes ce mercredi soir permettrait à Rennes (62 points) de revenir à égalité avec le Monaco de Philippe Clément (65 pts). Les deux clubs ne seraient alors qu'à trois unités de Marseille (68 pts), à deux journées de la fin. En plus, les Bretons reçoivent les Phocéens lors de l'avant-dernière journée du championnat ce samedi. Par chance, Bruno Genesio, l'entraîneur rennais, récupère Jérémy Doku pour cette dernière ligne droite, qui finira par un déplacement à Lille.