Ligue des Nations Roberto Martinez dévoile ce mardi son groupe pour le déplacement au Danemark et la réception de l’Islande.

Leur rentrée des classes est prévue le 1er septembre à Tubize. Les Diables, qui ne se sont plus vus depuis le 19 novembre dernier et le 6-1 passé à Chypre, vont se retrouver pour préparer leur grand début en Ligue des Nations avec un déplacement au Danemark le samedi 5 puis la réception de l’Islande le 8. Le tout à huis clos et dans un drôle de contexte.