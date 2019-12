Noël bat son plein dans les rues de Strasbourg. Cela parle d’ailleurs plus anglais, allemand et chinois que français. Les badauds squattent les ponts de la ville, les échoppes de la Petite France et se prennent en photo devant le gigantesque sapin de la place Kleber.

Nous prenons les rues de la ville à toute vitesse mais avec un guide de choix : Matz Sels. L’ancien gardien de La Gantoise et d’Anderlecht y est à la maison et nous propose une visite guidée de la ville, le temps de trouver un endroit où manger.

"J’habite juste là", dit-il en pointant un bâtiment en plein centre-ville.

Quelques mots lancés en un français teinté d’un accent local. Une remarque qu’on lui a déjà faite. "J’apprends bien mais je galère avec le futur (rires) . Ne me demande pas encore de faire l’interview en français, hein !"

Le Belge est devenu un peu alsacien d’adoption. Les locaux l’ont en tout cas adopté. Le gardien a enchaîné les selfies avec une petite blague à la clé et un "à samedi (NdlR : dernier) au stade" en guise d’au revoir.



(...)