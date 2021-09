Une délivrance. Ce dimanche, Eden Hazard a rassuré tout le monde. En étant buteur, déjà. Une sensation qu'il n'avait plus connue depuis près de 659 jours avec les Diables. Mais surtout en étant bon et consistant. Virevoltant, on a revu l'Eden Hazard d'il y a deux ans. Voire même celui de la Coupe du monde 2018. Clairement, il y a un décalage entre l'Eden des Diables et celui du Real Madrid.

Mais même en Espagne, l'espoir renaît. Dans son édition du jour, Marca pointe un "Hazard ressuscité qui emmène la Belgique vers la victoire". Pour nos confrères, l'équipe nationale est le "meilleur médicament" pour l'ailier. "Avec la Belgique, il prend du plaisir et cela se voit. Roberto Martinez a conçu un système qui lui va comme un gant", pointent-ils. "Sa performance lors de la victoire des Diables rouges sur la République tchèque (3-0) en est le énième exemple. Et pas seulement grâce à son but. Certes, Hazard a marqué le 2-0 à la 41e minute. Mais il a aussi joué et fait jouer", conclut le journal.

AS a également suivi la prestation du Brainois. Comme ses concurrents, le quotidien madrilène est assez élogieux. "L'attaquant revient en forme pendant cette pause internationale", commence AS. "Il montre des lueurs du Hazard que Madrid espère voir revenir le plus vite possible. Lors du premier match, contre l'Estonie, il a réalisé une performance très correcte et a fourni un assist important pour égaliser à 1-1 alors que son équipe était menée au score (elle a fini par gagner 2-5). Et contre la République tchèque, il a porté le score à 2-0 avec une belle finition du pied gauche depuis la deuxième ligne dans la boîte. Un but qui fait que Madrid recommence à croire en lui."

Même en Catalogne, cette prestation a eu de l'écho. Mundo Deportivo, journal pro-Barça, a souligné que "c’était un Hazard actif. Il s’est bien amusé et il a bien combiné avec Carrasco. Il a également marqué un but, ce qui n’était plus arrivé depuis novembre 2019."

Il n'y a pas qu'en Espagne où la prestation du capitaine de la Belgique a impressionné. Le journal L'Equipe a également pointé ce retour en grâce. "La Belgique a retrouvé Eden Hazard contre la République tchèque" affirme le quotidien français qui estime également que le joueur était "redevenu explosif et influent". "On a retrouvé dimanche le capitaine de la Belgique avec du souffle et des jambes face à la République tchèque (3-0). (...) Au Stade Roi Baudouin, pour sa 113e sélection, comme l'avait anticipé son sélectionneur, il est redevenu lui-même, explosif et décisif pendant 73 minutes (il a été remplacé par Trossard)."

Pour L'Equipe, les Diables peuvent clairement poser de grands problèmes aux Bleus. Car dans un mois (le 8 octobre), les deux nations, que l'on a souvent opposées ces dernières années, se retrouvent pour la demi-finale de la Ligue des Nations. "Avec Eden Hazard à son niveau, Romelu Lukaku buteur en série (pour sa centième sélection, il a inscrit son 67e but dimanche), et Thibaut Courtois auteur d'un arrêt monumental (63e), les Diables rouges ont les moyens de poser de sérieux problèmes aux Bleus. D'autant qu'ils retrouveront Kevin De Bruyne, Dries Mertens et Jérémy Doku, tous blessés ou convalescents lors de ces trois rencontres de septembre."

Comme un gamin, Eden Hazard était surtout content de retrouver ses supporters. "Cette communion avec le public était exceptionnelle", se réjouissait le capitaine belge au micro de la RTBF. "Quand on joue au foot, c’est pour vivre des moments avec les fans. On ne les avait plus vus depuis longtemps et le retrouver de la sorte, en marquant trois buts contre la meilleure équipe du groupe, c’est parfait."

Espérons maintenant que le Diable pourra enchaîner. Et que cette prestation quatre étoiles lui permette d'enfin s'imposer au Real Madrid.