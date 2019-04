L'avenir de Tielemans est flou.



Ce dimanche, Leicester a frappé un grand coup en écartant 3-0 Arsenal à domicile lors de la 36e journée de Premier League. Youri Tielemans, titulaire dans l'entrejeu des Foxes, s'est fait remarquer en ouvrant le score d'une bien belle manière.



Le Diable rouge se plaît à Leicester et les supporters le lui rendent bien. Mais celui qui a été prêté en Angleterre par Monaco ne sait pas s'il va rester une saison de plus outre-Manche. "Je ressens l'amour des fans", a expliqué Tielemans dans le "Leicester Mercury". "Je les ai entendus chanter mon nom après mon but. C'est magnifique de jouer dans une atmosphère pareille. J'espère que ce sera identique lors des deux dernières rencontres puis nous verrons..."





Le Belge qui va fêter ses 22 ans le 7 mai prochain n'a pas d'option d'achat dans son contrat. Ce qui rend son avenir nébuleux. "Tout ce que je peux dire est que je fais de mon mieux pour jouer à un haut niveau et je vais continuer comme cela jusqu'à la fin de la saison", a avancé Tielemans. "Il n'y a pas d'option d'achat. Comme j'ai dit, nous verrons..."





Nos confrères de "Het Laatste Nieuws" parlent eux d'un possible intérêt de Manchester United pour le Diable rouge. Affaire à suivre...