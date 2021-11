Une victoire contre l'Estonie ou même un nul contre le pays de Galles suffira aux Diables pour décrocher leur billet pour le Mondial qui se disputera dans un an, au Qatar. Valider cette cinquième participation consécutive à un grand tournoi ne devrait donc être qu'une formalité.

Comme à son habitude, Roberto Martinez a brassé large en appelant de nombreux joueurs. Et, une fois n'est pas coutume, il a changé ses habitudes en réservant plusieurs surprises dans sa liste. Comme prévu, Michy Batshuayi et Romelu Lukaku sont absents de la sélection. Ils seront remplacés par Divock Origi (Liverpool), qui fait son retour avec les Diables, et Dante Vanzeir (Union). L'attaquant de l'USG, solide leader de Pro League, est le meilleur buteur de D1A et est la grande surprise de la liste. Tout comme la convocation de Wout Faes. Le défenseur de Reims va également connaitre sa première sélection avec les Diables.

Très bon avec Arsenal, Albert Sambi Lokonga fait également son retour. Lui qui était réserviste lors de l'Euro et absent lors de la Nations League.

Pour le reste, il s'agit de la sélection attendue. Malgré les nouveaux arrivés devant, Benteke devrait recevoir une nouvelle opportunité de s'illustrer. En manque de forme ou de rythme, Kevin De Bruyne et Eden Hazard sont évidemment présents. Tout comme Dries Mertens, buteur avec Naples ce jeudi en Europa League, mais rarement titulaire avec Naples depuis son retour à la compétition. A noter que Theate et De Ketelaere sont également repris par le Catalan. A priori, ils ne pourraient donc pas aider les U21 qui doivent notamment disputer un match très important contre la Turquie.

Voici la sélection complète: