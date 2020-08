La douleur ressentie aux ischios-jambiers qui l’a poussé à sortir après une heure de jeu n’est plus qu’un mauvais souvenir : Jason Denayer sera bien titulaire au cœur de la défense lyonnaise ce samedi face à Manchester City.

L’identité de l’adversaire et ce stade de l’affrontement confèrent à ce quart de finale de C1 un côté immanquable pour le défenseur qui a rallié le géant anglais en juin 2012 à 17 ans seulement pour le quitter six ans plus tard. Sans jamais y jouer un match.

Son agent de toujours, Jesse De Pretter, n’a rien oublié de ces années un brin tourmentées. Certainement pas le début de l’histoire.

(...)