M. J. (avec K. S. et C. F.)

Timothy Castagne a montré l’exemple : la trêve internationale est un excellent moment pour donner un nouveau contour à sa carrière. Après l’officialisation du transfert du latéral belge à Leicester, trois autres Diables alimentent désormais la rubrique mercato.

Batshuayi va être prêté à Crystal Palace. Ce mardi, nous vous annoncions la prolongation imminente de Michy Batshuayi à Chelsea (dont le contrat arrivait à échéance en juin 2021). Une manœuvre qui va être assortie d’un nouveau prêt pour l’attaquant. Dans un endroit qu’il connaît bien : Crystal Palace. C’est la deuxième fois que "Batsman" va être loué par le club londonien. Entre janvier et juin 2019, il avait inscrit six buts en 13 matchs avec les Eagles. Où il retrouvera un certain Christian Benteke.

Carrasco pour quatre ans à l’Atlético. La Chine, c’est bel et bien fini pour Yannick Carrasco. Comme attendu, l’ailier belge a signé un contrat de quatre ans à l’Atlético Madrid, après avoir été prêté chez les Colchoneros par Dalian Yifang depuis janvier 2020. "Il a été une pièce importante de l’équipe, l’aidant à atteindre la troisième place du championnat et ainsi se qualifier pour la prochaine phase de groupes de la Ligue des champions", a précisé le club madrilène, avec qui Carrasco a déjà été sous contrat entre 2015 et 2018.

Chadli vers la Turquie. Prêté à Anderlecht la saison passée, Nacer Chadli est en transit à Monaco. Si le Club Bruges et l’Antwerp sont intéressés par ses services (mais attendent plutôt la fin du mercato pour se positionner en espérant faire baisser le prix). Istanbul Basaksehir est passé à l’action. Le club turc, qui jouera la Ligue des champions cette saison, a fait de Chadli une piste prioritaire. Et les contacts sont déjà bien avancés, puisque Basaksehir s’est déjà mis d’accord pour une somme de transfert à verser à Monaco pour racheter la dernière année du bail. Un contrat sur deux années a également déjà été soumis au Diable de 31 ans. Le projet l’intéresse, mais il se donne encore un peu de temps de réflexion.