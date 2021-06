Les 60 buts de Romelu Lukaku en 93 sélections avec les Diables:

Plus que jamais, on aura besoin de Big Rom pour réussir un bel Euro. Cela tombe bien, il a prouvé contre la Croatie que le Diable rouge était en forme. Unique buteur, il a inscrit son 60e but en 93 sélections. Ce qui l'éloigne encore un peu plus du second meilleur buteur de l'histoire de la Belgique qui est Eden Hazard avec... 32 réalisations ! Une folle épopée qu'il avait commencée par un doublé un soir de novembre en 2010 face à la... Russie ! Sélection qu'il retrouvera sur son chemin ce samedi 12 juin.