Richard Evans, le préparateur physique des Diables, ne s’inquiète pas de l’état athlétique disparate du groupe.

Pour les Diables, l’heure de la rentrée va sonner ce mardi à Tubize. Pour le staff, elle a déjà retenti depuis un petit moment. "Cela fait du bien de revoir tout le monde", sourit Richard Evans.

Vu le contexte, le préparateur physique se retrouve plus que jamais au cœur du dispositif de la sélection et trace les contours de ce premier rassemblement en dix mois. "Poser les fondations d’une équipe qui doit composer avec les différents états de forme, avec des joueurs qui n’ont pas eu beaucoup de temps de jeu depuis trois ou quatre semaines", expose-t-il, "c’est intéressant." Et donc pas forcément inquiétant à ses yeux. La preuve.

Richard, Roberto Martinez a listé trois types de joueurs avant ce rassemblement. Ce qui va vous obliger à aller encore plus loin dans l’individualisation de la préparation.