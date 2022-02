Depuis plusieurs mois déjà, Romelu Lukaku est dans une passe difficile à Chelsea. Cela se ressent sur ses statistiques et la presse britannique n'hésite pas à se montrer très critique envers le Diable rouge qui a tout de même coûté 115 millions d'euros aux Blues cet été. Si ses deux buts en finale de la Coupe du monde des clubs ont un peu calmé la presse, après sa très pauvre prestation face à Crystal Palace, Lukaku a de nouveau reçu un torrent de nouvelles critiques.

Notamment de la part de Gary Lineker qui avait expliqué qu'il serait en colère s'il touchait si peu de ballons. Des critiques partagées partiellement par l'ancienne gloire de Manchester United, Rio Ferdinand, aujourd'hui consultant. "Ce que Lineker et Shearer ont dit au sujet de Lukaku est correct", a-t-il expliqué dans l'émission Vibe with Five, "si j'étais Lukaku je deviendrais fou. Je crierais sur mes équipiers de me passer la balle. En jouant sur les côtés et en envoyant des centres. Ou en envoyant la balle dans le dos de la défense. Jouer sur mes forces en somme."

Car pour Ferdinand, si Lukaku ne performe pas bien depuis son retour à Londres, c'est parce que la tactique mise en place par Thomas Tüchel ne l'aide pas : "On dirait que Lukaku joue ses rencontres à 100% pour l'équipe. Il abandonne ses propres objectifs pour l'équipe et bien sûr cela se voit dans les statistiques sur lesquels nous le jugeons", explique l'ancien défenseur, "mais Lukaku occupe constamment deux défenseurs et il ne peut pas les emmener avec lui dans le milieu du jeu pour davantage sentir la balle. Sinon, l'entraîneur dirait aussi qu'il met la tactique à mal..."

D'autant que selon Ferdinand, Tüchel n'a pas encore trouvé la bonne combinaison pour tirer le maximum de son équipe : "Est-ce qu'il sait seulement quelle est sa meilleure équipe ? Je ne pense pas. Il veut absolument faire jouer un joueur qui a coûté 100 millions d'euros, mais ne joue pas sur les forces de Lukaku qui est un véritable sniper dans les 16 mètres. Pour cela, il doit recevoir la balle dans le rectangle. Quand il est proche du but, Lukaku ne se rate presque jamais. C'est un bulldozer donc envoyez la balle dans le dos de la défense, faites des centres dans la surfaces... Chelsea ne joue simplement d'une manière qui permet à Lukaku de montrer qu'il est un attaquant onéreux."