Le sélectionneur de la Belgique était l'invité de l'émission dominicale de TF1.

Entre deux séances de négociations avec l'Union belge concernant son salaire et sa prolongation à la tête de l'équipe nationale, Roberto Martínez a trouvé le temps de rendre une petite visite à nos confrères de Téléfoot. Passées quelques remarques sur son accent et l'inévitable "seum" qui aurait envahi la Belgique après la demi-finale perdue contre la France lors du Mondial 2018, le Catalan a pu revenir plus sérieusement sur cette douloureuse défaite. "On n'est jamais prêt à perdre une demi-finale de Coupe du monde. Quelque part, on avait besoin de cette expérience", a-t-il déclaré, ajoutant plus tard qu'il ne s'agissait pas là de la défaite la plus dure à avaler de sa carrière.

Celui qui tient le destin des Diables rouges entre ses mains depuis le mois d’août 2016 est aussi revenu sur l'évolution de son équipe. "On a progressé depuis cette demi-finale. On possède plus de joueurs qui nous permettent de développer le style que l'on veut afficher. On est moins dépendants de certains éléments."

Forcément, la discussion a également tourné autour de l'Euro 2020 qui se profile à l'horizon. Une compétition où les Diables feront figure de favoris, à l'instar de la France, voire de l'Espagne, du Portugal et des Pays-Bas. "On aime la pression", a affirmé Martínez. "Mais on ne peut contrôler que ce qu'on a. On a placé la barre haut en 2018 et on doit continuer ainsi. L'objectif est-il de le gagner ? On va en tout cas essayer de le faire."

Ce souci d'excellence, c'est aussi ce qui a poussé le staff belge à refuser un match amical contre les Bleus de Didier Deschamps dans le courant du mois de mars. "Ça n'aurait pas forcément été un simple amical", a expliqué le coach de 46 ans. "Il s'agit d'une rencontre de préparation pour l'Euro. On voulait profiter d'une opposition qui nous rappelle nos futurs adversaires, le Danemark, la Russie et la Finlande. La France ne nous aurait pas aidés à préparer ça. Et elle-même ne serait pas sortie gagnante d'un tel match."

Interrogé sur certains de ses (ex-)joueurs, Martínez s'est montré clair: oui, un retour de Marouane Fellaini est possible. Non, il n'est pas inquiet pour Eden Hazard, malgré les blessures qui pourrissent actuellement sa saison. Dans un registre plus convenu, il a estimé que Kevin De Bruyne était bien le meilleur joueur du monde à son poste, et pouvait revendiquer une victoire au Ballon d'Or à l'avenir.