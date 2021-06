Robert Pirès voyage presque autant que quand il était footballeur, pendant cet Euro, et ça lui plaît, manifestement. "Il y a les tests PCR avant chaque voyage, en plus, mais on s’y fait", sourit-il.

Le champion du monde (1998) et d’Europe (2000) est consultant pour M6 et le programme est bien rempli : il était dimanche à Amsterdam pour Pays-Bas - Ukraine ; il est, ce mardi soir, à Munich pour Allemagne - France puis sera à Rome le lendemain pour Italie - Suisse ; samedi à Munich pour Portugal - Allemagne et enfin mardi prochain à Londres pour Angleterre - République tchèque.