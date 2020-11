Romelu Lukaku: "C'était important de se qualifier, on savait que ça ne serait pas facile. On a fait ce qu'on devait faire mais c'est dommage d'avoir encaissé deux buts. Je suis content d'être dans le dernier carré mais nous aurons l'Euro et les qualifications de la Coupe du monde avant. Le plus important désormais est que chacun fasse du bon travail en club. On n'a pas douté car on savait qu'on avait les qualités. À la mi-temps, on s'est concentré sur les espaces qu'on pouvait utiliser pour amener le danger. Ça m'a fait du bien de venir jouer ici puisque j'était blessé avant."

Youri Tielemans: "On est très contents et soulagés car on a travaillé dur pour cela. Ce seront des gros matchs mais il va d'abord bien falloir récupérer avec l'Euro qui arrive avant. C'est l'entraineur qui fait ses choix, j'essaie de répondre sur le terrain et de faire jouer l'équipe. On a réussi beaucoup de belles phases de jeu, plus que contre l'Angleterre. On n'a pas douté après l'égalisation danoise, il fallait juste que l'on se reconcentre. On s'est remanié à la mi-temps. Il va falloir récupérer maintenant car on aura beaucoup de matchs à court terme."

Roberto Martinez: "On a vu ce soir pourquoi le Danemark avait gagné sur la pelouse de l'Angleterre, je n'étais pas du tout surpris de leur niveau. On a peut-être arrêté de jouer après avoir marqué le premier but. C'était une finale, on a besoin de ce genre de matchs. On grandit mentalement, chaque joueur a bien performé aujourd'hui, pas seulement Tielemans. On peut aussi citer Lukaku, Mertens, De Bruyne. Tielemans et Dendoncker avaient un travail difficile avec des opposants directs très compliqués et ils l'ont bien fait. Notre défense a également été très solide, je n'ai pas vu un joueur qui n'a pas atteint un bon niveau ce soir. Les joueurs veulent continuer à progresser et à se pousser entre eux. On est dans un très belle dynamique avec 3 matchs en 10 jours. Les joueurs vont rendre mon travail difficile pour le groupe des 23 de l'Euro mais c'est bien pour le football belge. Les adversaires que l'on affrontera lors du Final Four montrent bien le niveau de cette compétition. On a beaucoup travaillé pour cela et c'est positif que la Belgique soit impliqué dans une telle compétition."