Deux jours après la victoire en Estonie et à la veille de la rencontre capitale face à la République tchèque, Roberto Martinez était présent en conférence de presse pour préfacer la rencontre.

Il est d'abord revenu sur la rencontre allé lors de laquelle les Diables n'avaient pas brillé ramenant péniblement un partage 1-1 de Prague : "Cette rencontre, nous aurions autant pu la gagner ou la perdre", a-t-il commencé avant de noter un gros avantage pour les Diables ce dimanche, "Mais nous jouons cette fois à la maison avec du public. Nous devons profiter de cette avantage. C'est un match important en vue du Mondial."

Une rencontre qui sera également spéciale pour Romelu Lukaku qui fêtera sa centième cap avec les Diables : "C'est une légende du football belge. Ses statistiques sont fantastiques", s'enthousiasme Martinez, "Quand je parle de Romelu, je suis toujours subjectif. J'ai eu la chance de le voir grandir en temps que joueur (Ndlr, Martinez l'a coaché à Everton) et il s'est parfaitement développé. Demain il jouera son 100e match international et cela doit être une grande fête. Parfois, nous trouvons cela normal d'avoir des joueurs de ce talent mais des joueurs comme Romelu sont rares, nous devons en profiter."

Martinez se réjouit également du retour en forme d'Eden Hazard contre l'Estonie : "Je dois dire qu'il se sent clairement mieux que pendant l'Euro. Cela peut être un tournant pour retrouver le plaisir de jouer au football. Il a eu deux années difficiles et c'était la première fois dans sa carrière. Son avantage est son énorme talent et je suis persuadé qu'il va encore démontrer à quel point il est fort."