Le sélectionneur était heureux de renouer avec la victoire après deux nuls, à Cardiff puis à Dublin. Il a même accepté de parler quelques individualités, ce qui lui arrive rarement.

Vanaken : "Vanaken est comme De Bruyne dans l’appréciation des espaces. Il peut s’adapter là où il est et il devient un joueur important. Il est heureux de recevoir le ballon et les autres joueurs le cherchent. Je suis content de ses matchs mais aussi de toute son attitude pendant ce rassemblement. Il a montré beaucoup de maturité."

Trossard : "Dans un groupe pour un tournoi, c’est très bien d’avoir deux ou trois joueurs capables d’évoluer à différentes positions. Comme Dendoncker aussi. Trossard a bien joué et il a montré des qualités physiques pour tenir ce rôle sur le flanc."

Van der Heyden : "Il a grandi dans ce match. Il a été une bonne surprise à l’entraînement et il a mérité de jouer. Tout est nouveau pour lui mais il s’est bien adapté. Trouver quelqu’un à gauche derrière Vertonghen n’est pas simple depuis plusieurs mois. Il y a d’autres possibilités comme Theate et Delcroix et ce serait bien que quelqu’un s’impose dans ce rôle."

Batshuayi : "Je l’ai confirmé en pointe parce que j’étais content de lui. Le contexte et la manière de jouer étaient différents que face à l’Irlande et j’avais envie de le voir. Batshuayi a besoin de travailler avec l’équipe nationale et ce n’est qu’en jouant qu’on pourra accélérer le processus derrière Lukaku. Benteke ne joue pas beaucoup en club mais je savais qu’il serait performant en venant du banc."

Januzaj : "Il a été très bon à l’entraînement, c’est pour ça que je l’ai aligné. J’ai aimé voir son travail défensif. Trouver des garçons avec un tel talent n’est pas simple."

Les Diables avec zéro minute : "Sambi Lokonga, Faes et Vanzeir n’ont pas joué une seule minute lors des deux matchs. J’aurais aimé leur donner du temps de jeu mais ça n’a pas été possible avec les circonstances. À certaines positions, je ne voulais pas une rotation complète entre les deux matchs. Et puis, certains joueurs ont peut-être montré plus à l’entraînement, même si les trois sans minute auraient mérité quelque chose. C’est aussi valable pour Kaminski."