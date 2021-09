À la conférence de presse, Roberto Martinez devait surtout expliquer pourquoi des garçons comme Sambi Lokonga (en tribune) et Zinho Vanheusden n’avaient pas reçu de temps de jeu. "Albert ne se sentait pas très bien après l’entraînement d’hier", dit-il. "Et Zinho est encore jeune, il va devenir encore meilleur après 20 matchs en Serie A. Je voulais garder les trois défenseurs qui avaient joué en Estonie pour travailler les automatismes. On a gardé le zéro, ils étaient beaucoup plus complémentaires. J’espère que chaque joueur qui n’a pas joué, rentre déçu chez lui, afin qu’il ait envie de jouer la prochaine fois."

Martinez a cité trois joueurs qui lui avaient plu. "Praet n’avait joué que 30 minutes, chapeau pour ce qu’il vient de montrer. J’ai mis Lukebakio au coup d’envoi parce qu’il avait joué un bon match contre la Suisse. Il a montré qu’il progresse encore. Et puis Saelemaekers… Il a fait énormément de progrès à Milan. Ses qualités dans le dernier tiers du terrain m’ont impressionné. Il a encore quelques points de travail mais on sent qu’il éprouve du plaisir à jouer au foot !"

Et puis, le sélectionneur tenait à remercier Eden Hazard. "Je revois un Eden heureux, qui n’a plus mal et qui s’amuse sur le terrain. Eden est prêt à réaliser une bonne saison. C’est le meilleur Eden depuis longtemps. Il voulait être le leader du groupe et tenait à faire ce voyage, même s’il savait qu’il ne disputerait pas les 90 minutes."

Avant de partir à l’aéroport, Martinez voulait terminer sur une autre note positive. "Avec un point contre l’Estonie, on est qualifiés pour le Qatar. Ce serait la cinquième fois de suite que la Belgique se qualifie pour un grand tournoi. C’est historique, même si cette victoire n’était pas grandiose."