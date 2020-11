Durant sa conférence de presse, Roberto Martinez est revenu sur plusieurs dossiers chauds et tout d'abord sur Romelu Lukaku dont la présence n'était pas assurée car son club voulait lui laisser du repos. "J'ai parlé avec lui et l'Inter depuis sa blessure contre le Shaktar. On est confiant. Il sera prêt lundi."

Le sélectionneur est également revenu sur son choix de prendre De Ketelaere. "Il est très impressionnant cette saison. Il retournera avec les U21 pour le match en Bosnie mais c'est important de lui faire donner un premier goût des Diables. Je suis content de son développement et de son évolution."

Cette liste marque aussi le retour d'Eden Hazard. "Son retour est très positif. Il a joué deux bons matchs avec le Real. Je suis impatient de le retrouver."

Si Roberto Martinez a précisé que Castagne et Carrasco n'étaient pas là car ils étaient blessés, il a aussi eu un mot pour Vanheusden qui avait été appelé lors de la dernière sélection et qui s'est gravement blessé au genou dimanche dernier. "C'est terrible pour lui car il réalisait de bonnes performances. On pense fort à lui."

Ritchie De Laet n'a pas été repris alors que le défenseur de l'Antwerp réalise un excellent début de saison. "Je voudrais souligner ses performances en club. On le suit. Il a une expérience intéressante. Il doit continuer car la porte est toujours ouverte chez les Diables".

La rencontre face à la Suisse devrait faire l'objet d'essais. Witsel sera-t-il aligné à un poste presque inédit de défenseur central comme à Dortmund ? " Axel peut tout faire. J'ai beaucoup aimé sa performance mais je le préfère en milieu défensif. Il ne sera pas derrière avec moi."

Les Diables affronteront la Suisse, l'Angleterre et le Danemark exceptionnellement à Louvain au stade Den Dreef.