Martinez a confirmé l'information lancée cette semaine: il suit de près le parcours de Pascal Struijk. Nous vous en parlions cette semaine en détaillant le portrait du défenseur polyvalent de Leeds.

Le coach national confirme avoir observé le joueur né en Belgique mais qui a grandi aux Pays-Bas. "Je l’ai vu en action avec Leeds lors d’un match contre Derby County et j’ai été immédiatement et agréablement surpris. Il avait joué en tant que milieu de terrain ce jour-là" a-t-il affirmé pour nos confrères d'HLN.

Le jeune défenseur de 21 ans vient d'enchaîner 7 titularisations dans l'équipe de Bielsa. "Depuis lors on a commencé à le suivre car il a un profil intéressant." Effectivement, un défenseur gaucher ne court pas les rues. Martinez espère en tout cas convaincre celui qui est né à Deurne. "On a discuté une fois mais c’est tout. C’est un des joueurs que j’ai suivi de très près lors des 10 derniers mois car il peut faire partie de notre futur. Vous savez, Vertonghen et Vermaelen ne seront pas éternellement présents et la question de leur succession est encore ouverte."

Ce mercredi, l’Union belge avait confirmé que Struijk avait demandé son passeport belge pour conserver ses chances d’être sélectionné avec les Diables Rouges. La procédure est d'ailleurs toujours en cours.

En plus de Struijk, l'entraîneur catalan a également abordé le sujet brûlant Marouane Fellaini. Reviendra? Reviendra pas? Le joueur est toujours suivi. "Il est toujours sur nos radars. On suit 108 joueurs pour le moment. C’est une bête de compétition, un vainqueur et si l’équipe nationale a besoin de ses services, il répondra présent. Je ne parle pas d’un come-back, je dis juste que nous continuons à le suivre."