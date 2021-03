Invité de l'émission "Complètement foot" ce dimanche sur Vivacité, Roberto Martinez a notamment évoqué Pascal Struijk, le défenseur belgo-néerlandais de Leeds: "J'ai été très impressionné par ses performances lorsqu’il a commencé à jouer pour Leeds en Championship. Nous devons préparer l’avenir et nous n’avons pas ce genre de profil: un défenseur central gaucher. C’est un joueur dynamique, très présent et qui peut jouer à différentes positions. Nous avons probablement le gratin du football mondial avec Jan Vertonghen ou Thomas Vermaelen, mais ce sont des joueurs qui ont plus de trente ans (...) J'ai parlé avec Pascal il y a longtemps, j'aime son caractère et ce qu'il est. Mais notre décision n'est pas encore prise."

Et l'Espagnol d'ajouter: "C'est l'un des joueurs que nous suivons pour ce poste mais rien n'est encore fait le concernant. On prendra une décision à l'approche du rassemblement de mars. Il y a deux ou trois autres joueurs que nous essayons d'attirer mais je ne vous dévoilerai pas les noms. Ils jouent à des positions où nous avons besoin de développer des jeunes joueurs."



La sélection pour les matches face au pays de Galles, à la République tchèque et à la Biélorussie (les 24, 27 et 30 mars prochains) s'annonce intéressante !