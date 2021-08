De nouvelles têtes pourraient apparaître avec les incertitudes de De Bruyne, Mertens, Meunier, Thorgan Hazard, Castagne, Chadli et Doku.



Ces différents problèmes physiques pourraient profiter à la jeunesse représentée par Vanheusden, De Ketelaere ou Sambi Lokonga. Le sélectionneur pourra par contre compter sur Vermaelen et Alderweireld, qui sont autorisés à voyager depuis le Japon et le Qatar malgré les contraintes liées au coronavirus.