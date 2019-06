"Eden va changer l'avenir du football espagnol", a déclaré le sélectionneur espagnol des Diables Rouges Roberto Martinez à Radio Marca, qui l'interrogeait à propos de son capitaine Hazard, peu avant la cérémonie de présentation du Belge au Stade Santiago Bernabéu (à suivre en direct vidéo ici).

"Le Real a réalisé un tout gros transfert", a-t-il ajouté. "Il y a un certain nombre de joueurs qui ont le talent requis pour évoluer dans cette équipe du Real, mais pratiquement aucun n'est capable comme va le faire Hazard, de la transformer en lui imposant son style. Il faut pour cela être une sorte de magicien, et avoir une telle personnalité que l'adhésion du groupe est naturelle. Eden Hazard n'est pas seulement un des meilleurs joueurs du monde que le football nous offre, mais sa présence et son rayonnement sur le terrain élèvent en outre le niveau de ses équipiers ...".

Si le Brainois a toujours rêvé du Real et de son prestigieux maillot blanc, il sera quand même resté sept ans fidèle au bleu de Chelsea.

"Il n'est pas quelqu'un qui saute d'un projet à l'autre tous les six mois", admire Martinez. "C'est véritablement un très grand monsieur. Il a donné à tout le monde une magistrale leçon de patience et de crédibilité. Cela faisait en effet longtemps qu'il voulait aller au Real de Zidane, mais pas avant d'avoir rempli ce qu'il considérait comme ses obligations à Chelsea. Cela prouve à quel point il est loyal envers les gens et les institutions qu'il respecte..."

Martinez, qui intéresserait Barcelone, a brièvement effleuré le sujet.

"Dans le football, on ne sait jamais ce qui peut arriver", a-t-il en effet déclaré. "Mais pour l'instant je suis lié à la fédération belge par un contrat que je dois respecter, avec pour mission de qualifier l'équipe pour la phase finale de l'Euro-2020..."