Si l’évolution de Roberto Martinez fait la fierté de la fédération locale, le sélectionneur des Diables a bien changé depuis qu’il a quitté le pays de Galles. Et pas seulement en termes capillaires. "Il a prouvé sa capacité à s’adapter à l’évolution du football, ces dix dernières années", indique David Adams, directeur technique de la fédération galloise. "Un coach est toujours en apprentissage; c’est un procédé dynamique. Mais après avoir travaillé dans des environnements différents avec des générations de joueurs singulières, Roberto est parvenu à adapter sa vision du jeu pour avoir du succès. Au fil des années, il est devenu très complet. C’est un top manager qui a gardé tout son amour pour le football."



"Henry est prêt pour un grand club"



L’obtention de la licence pro de Thierry Henry a été combinée à sa première expérience de T1, à Monaco, en 2018. Puis à une deuxième, tout aussi mitigée, en 2020 à l’Impact Montréal. "Quand on a une philosophie d’excellence basée sur celle de Guardiola, c’est normal que cela prenne un peu de temps", explique David Adams. "Ce n’est pas facile de parvenir à faire évoluer des joueurs à un niveau d’exigence si élevé. Thierry a dû s’adapter à un challenge : travailler avec des joueurs moins talentueux que dans les top clubs. Mais avec ses capacités de communication et son leadership, je n’ai aucun doute sur le fait qu’il va arriver à faire carrière dans un top club. Il doit juste trouver le bon environnement."