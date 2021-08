Voilà exactement 50 jours que la Belgique s’est réveillée avec la gueule de bois au lendemain de la douloureuse élimination contre l’Italie (2-1) à l’Euro. Roberto Martinez (48 ans) a rechargé ses batteries dans sa maison de vacances à Ibiza ("Qu’est-ce qu’il faisait chaud !").

Bronzé, souriant et accueillant comme toujours, il a reçu La DH dans un des locaux souterrains de l’hôtel Martin’s Red à Tubize, quelques jours avant de dévoiler sa première sélection post-Euro. Le 2 septembre déjà, nos Diables reprennent la compétition avec un match de qualification pour le Mondial, en Estonie.

Roberto, avez-vous pu oublier ce match contre l’Italie ?

"Non. Et d’ailleurs, je ne veux pas l’oublier. Nous étions tellement déçus. Ce match doit nous donner faim pour faire mieux à l’avenir. Mais n’oublions pas que nous avons aussi gagné quatre matchs avant cela. Que j’ai tous revus. Si on les avait rejoués dix fois, on les aurait gagnés dix fois. Je retiendrai surtout l’incroyable dévouement de nos joueurs. Au sein de la fédération, nous avons mis sur pied le ‘projet 2026’, qui a pour but de préparer la prochaine génération pour le Mondial 2026 qui aura lieu au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Cette génération devra faire preuve du même dévouement que les Diables actuels. La barre sera donc très haute."



(...)