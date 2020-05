Roberto Martinez évoque le futur transfert de Chadli: "Nacer doit trouver une équipe où il jouera un rôle important" Diables RougesVidéo B. D. avec rédaction

Dans une interview exclusive, que vous pourrez découvrir ce samedi dans la DH et sur DH.be, Roberto Martinez a notamment évoqué le cas de Nacer Chadli. On le sait, le Diable rouge devrait rentrer brièvement à Monaco - club auquel il appartient toujours - cet été avant, peut-être, de trouver un point de chute à travers un transfert définitif. A un an de l'Euro et deux ans du Mondial 2022, Roberto Martinez espère voir son sauveur du huitième de finale contre le Japon garder le meilleur niveau possible. L'Espagnol croise donc les doigts pour le voir rejoindre "une équipe où il jouera un rôle important, où il sera apprécié".



Cela pourrait notamment être le cas en Pro League, où Chadli sort d'une belle saison à titre personnel avec Anderlecht. "Il a pu jouer beaucoup de matches et marquer des buts importants. Cela lui a été bénéfique et il faut qu'il continue dans cette voie. Cet été sera important pour lui et nous allons suivre cela de près", promet le sélectionneur.



Rendez-vous ce samedi sur notre site pour découvrir notre interview complète de Roberto Martinez, qui y évoque pour la première fois dans un média francophone sa prolongation de contrat et son nouveau rôle de directeur technique.