50 jours après l'élimination de l'Euro face à l'Italie, Roberto Martinez a accepté d'être l'invité du samedi de la DH, en se confiant dans une longue interview à découvrir dès demain matin sur notre site et en librairies.



L'Euro et ce quart de finale perdu contre le futur champion, son mandat à la tête des Diables et son noyau ont été évoqués en long et en large par l'Espagnol. Mais pas seulement, puisqu'on lui a également glissé une question sur le retour de Radja Nainggolan en Belgique. La signature du Ninja à l'Antwerp lui rouvre-t-elle les portes de l'équipe nationale ?



La réponse fuse: "Non, c’est lui qui a pris sa retraite internationale, il faut le respecter. Mais son retour dans le championnat belge est une excellente nouvelle pour le football belge. On est toujours ravis de voir revenir un Diable rouge, comme Chadli, Mignolet ou Kompany. Ils ont tous apporté une touche particulière à notre Division 1A. Radja va donner un plus incroyable à l’Antwerp."