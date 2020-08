C'est donc ce mardi à 13H00 que Roberto Martinez a annoncé les joueurs sélectionnés pour affronter le Danemark (5 septembre) et l'Islande (8 septembre).

Une sélection avec quelques surprises comme Landry Dimata ou encore Jeremy Doku. Martinez s'est d'ailleurs montré très élogieux à propos du jeune ailier du RSCA: "C'est un talent exceptionnel. C'est un jeune joueur qui est très fort dans les 1 contre 1, ça sera une belle opportunité pour lui de se montrer au niveau international."

Le sélectionneur national s'est aussi exprimé sur la sélection de Dimata: "Landry Dimata a un profil spécial. Il a effectué une préparation complète avec son club, il a joué plusieurs matches et c'est important pour nous à ce moment de la saison. On a toujours pensé à lui, mais il était souvent blessé au moment des sélections. Cette fois, c’st le bon timing pour l’appeler"

Interrogé sur la difficulté de pouvoir préparer efficacement les joueurs dans cette période compliquée, Martinez s'est montré plutôt serein:"C'est comme si on se préparait pour un tournoi majeur, les joueurs vont arriver ici avec une condition qui ne sera pas la même. Le programme sera complètement individualisé. Il est clair et évident que certains joueurs ne pourront pas jouer les 2 matches."

L'ancien coach d'Everton a rendu un vibrant hommage à son ancien capitaine:"On ne remplace pas quelqu'un comme Vincent Kompany. Mais sa décision n'a pas été prise hâtivement, il y a énormément réfléchi et il m'a toujours tenu au courant. Maintenant il faut lui rendre hommage, et se rendre compte de la carrière qu'il a eue. On lui souhaite beaucoup de succès dans son nouveau challenge et je suis certain qu'il va réussir comme coach."

Roberto Martinez a aussi précisé que les absences de Michy Batshuayi et Christian Benteke ne sont pas des décisions sportives, mais bien des décisions prises en accord avec les clubs des 2 joueurs. "Elles sont liées à la préparation dans leurs clubs respectifs", a ajouté l'Espagnol.

Vermaelen est présent dans la sélection mais ne peut pas encore rejoindre le groupe pour le moment. Le défenseur qui évolue au Vissel Kobe au Japon tente encore de s'arranger pour obtenir les documents administratifs suffisants pour pouvoir rentrer en Belgique. "Il rejoindra le groupe s'il reçoit le feu vert des autorités japonaises", a-t-il expliqué.