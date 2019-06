"Et maintenant ? Je console mon beau-père (NdlR : il est Écossais) , je file en Italie voir les Diablotins face à la Pologne et l’Espagne, puis je reviens pour avoir un bébé. Mais c’est un détail…"

Roberto Martinez était visiblement d’humeur blagueuse après avoir "réussi sa mission" : débuter sur un 12 sur 12 cette campagne qualificative.

Il y est parvenu en posant un choix fort : renvoyer Dries Mertens sur le banc en repositionnant Kevin De Bruyne un cran plus haut.

Pourquoi avoir fait jouer De Bruyne derrière l’attaquant ?

"Ce match était une opportunité d’essayer cette option contre un système très défensif avec des joueurs qui se battaient derrière. On avait besoin de joueurs capables de comprendre et de jouer dans l’espace. De Bruyne sait le faire. Tielemans aussi, à sa manière."

De Bruyne était-il le meilleur joueur sur le terrain selon vous ?

"Je ne veux pas sortir un joueur car toute l’équipe a fait le boulot. Même la défense qui avait un job pas facile et peu mis en avant."

Vous ne pouvez pas nier son impact…

"Kevin a eu une grosse influence. Il aurait pu marquer deux fois avant son but mais a été patient. Il a créé des liens avec Eden dans les espaces. C’est aussi pour cela que je considère qu’Hazard et Lukaku ont eu tout autant d’influence. Le flanc gauche, composé des deux frères Hazard, a fait un boulot monstrueux. Ils ont continué de travailler pour trouver les espaces. Et c’était frustrant de répéter les tentatives."

Romelu Lukaku marque une nouvelle fois en équipe nationale. Cela vous rassure après une année difficile pour lui ?

"J’ai adoré le tifo des fans. C’est génial d’aimer un footballeur de la sorte. Romelu est l’un des footballeurs les plus constants du groupe ces dernières années. Depuis le début du rassemblement, il a beaucoup bossé. Je suis parfois triste quand il ne profite pas de son football sur le terrain. Quand il est bien, Romelu est l’un des meilleurs attaquants de son âge."