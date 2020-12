Roberto Martinez peut se frotter les mains. En début de Boxing Day, son maître à jouer Kevin De Bruyne régale sur les terrains de Premier League. Face à Southampton, le rouquin a offert un nouveau caviar à Raheem Sterling. Cette septième passe décisive en championnat le rapproche donc de Harry Kane et ses 10 assists. En tant qu'expert pour Amazon Prime Sport, Roberto Martinez est revenu sur la forme de son numéro 7. "C'est un joueur tellement difficile à cerner. C'est impossible de prédire ce qu'il va faire du ballon", commence-t-il. "Il trouve tout le temps l'homme libre. Il a une telle intelligence de jeu avec une conscience et une science des espaces qu'il est presque impossible à arrêter."

Avec ses qualités, le joueur mancunien réinvente le poste de meneur de jeu. "Grâce à sa vitesse d'exécution, il peut se montrer dangereux dans n'importe quelle zone du terrain. Au plus le jeu va vite, au plus il se sent à l'aise pour donner un ballon incroyable. C'est un nouveau meneur de jeu moderne" explique le sélectionneur des Diables rouges.

L'an dernier, KDB avait égalé le record de passes décisives sur une saison de Thierry Henry. Pour Martinez, peu de doute possible, il peut rééditer cet exploit. "Il est tout à fait capable de se rapprocher de cet énorme total. Il répond à toutes les attentes car il est toujours présent dans les moments importants. C'est lorsqu'il a le plus de pression qu'il influence un maximum les autres qui l'entourent. Il est dans le meilleur moment de sa carrière. Lorsque vous pensez à Manchester City, le visage de Kevin De Bruyne vous vient directement à l'esprit."

Face aux Saints, les Citizens ont remporté trois points importants après le nul décevant contre WBA. Malgré cela, City ne se situe qu'à 8 points (avec un match de moins) que le leader Liverpool. Avec 19 goals inscrits en 14 rencontres, le club réalise un début de saison brouillon. Pour le Catalan, il existe des circonstances atténuantes à cette situation compliquée. "Je pense que Guardiola est l'un des meilleurs entraîneurs au monde. Ce huitième de finale de Ligue des Champions face à Lyon a laissé des traces. Toutes les équipes qui ont joué cette compétition ont commencé calmement. Il suffit de le voir en France avec le PSG, en Allemagne avec le Bayern ou en Espagne avec le Real Madrid."

Pas de raison de céder à la panique selon Roberto Martinez, City sera bel et bien au rendez-vous. "C'est juste une question de temps. Ils doivent trouver la bonne carburation. Ils ont déjà joué beaucoup de matchs et ils ne ressemblent pas encore à l'équipe qu'ils peuvent être. Selon moi cela démontre surtout à quel point ils ont été performants au cours des dernières saisons plutôt que de voir un problème dans cette équipe."

Ce mardi soir, Manchester City affronte l'équipe en crise d'Arsenal. En cas de victoire, le club accéderait en demi-finale de la compétition.