Ce mois d'octobre 2021 pourrait marquer un tournant: et si la génération dorée allait enfin chercher le trophée qu'elle mérite tant ? Même s'il ne s'agit "que" de la Nations League, les Diables auront l'occasion de prendre leur revanche sur la France, jeudi, et d'accrocher au passage leur première finale d'un tournoi international.



Pour ce faire, Roberto Martinez s'appuiera sur 24 joueurs. Il a décidé de prendre un gardien supplémentaire. Comme souvent, la défense est le secteur de jeu qui suscite le plus d'interrogations. Surtout après le forfait de Thomas Vermaelen, comme nous vous l'expliquions ce matin.

Etant donné qu'il y a peu de Diables blessés, Roberto Martinez a été amené à faire des choix. Il a décidé de laisser Dennis Praet sur le côté, au même titre que Dries Mertens et Jérémy Doku, qui reviennent tous deux de blessure.

Voici la liste des 24 Diables pour ce Final Four de Nations League: