Roberto Martinez : "Je ne suis rien sans les joueurs"

Sans véritable surprise, Roberto Martinez a succédé au palmarès du Coach de l’année à Roger Lespagnard, l’entraîneur de Nafi Thiam, sacré en 2016 et 2017.

Fidèle à sa réputation, le sélectionneur des Diables Rouges, qui a bénéficié, cette année, de l’ouverture aux entraîneurs de nationalité étrangère pour devancer Philip Mestdagh (basket-ball) et Vital Heynen (volley-ball), n’a pas manqué de souligner les vertus du collectif et du travail sans s’appesantir sur ses propres mérites. "Comme coach, je ne suis rien sans l’investissement des joueurs, de l’encadrement et le soutien des supporters", a souligné Roberto Martinez, déjà tourné vers les qualifications pour le prochain championnat d’Europe et qui a tenu à rendre hommage au parcours exceptionnel des hockeyeurs à la Coupe du Monde et à la qualité du travail de son homologue Shane McLeod.